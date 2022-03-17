قراءة في عقل موسيماني أمام المريخ.. تاو بديلاً وحيرة بسبب الرباعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة مع لاعبيه اليوم استعداداً لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها مساء غد الجمعة في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

تضمنت المحاضرة شرح للطريقة التي سيلعب بها مباراة الغد وتحدث عن ضرورة الفوز ولا بديل أو مجال للأخطاء.

وكان الفريق الأحمر قد خاض تدريبين فقط يومي الأربعاء والخميس، جاء الأول مغلقاً وفرض فيه موسيماني السرية الكاملة، بينما سمح بحضور وسائل الإعلام لــ15 دقيقة من مران اليوم.

وحسب التدريبين فأن موسيماني استقر على إبقاء بيرسي تاو ضمن البدلاء خاصة أنه يشعر باجهاد خفيف للغاية ولكنه سليم ويستطيع المشاركة أساسياً ولكن هناك تخوف من إصابته.

واستقر بيتسو موسيماني على التشكيل عدا الجناحين الأيمن والأيسر وإن كان قد حسم حسين الشحات موقعه في الجبهة اليمنى نسبياً وهناك منافسة بين الثلاثي طاهر محمد طاهر ولويس ميكسيوني وأحمد عبدالقادر على الجناح الأيسر، وإن كانت كل الأمور واردة في الدفع بلاعبين من بين الرباعي بشكل أساسي.

وعلم مراسل الخليج 365 أن الأقرب لفكر موسيماني في مباراة الغد هو محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم وعلي معلول وعمرو السولية واليو ديانج (حمدي فتحي) ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر (طاهر محمد طاهر) ومحمد شريف.

واشتعلت المجموعة الأولي على خطف بطاقتي التأهل بحيث يحتاج صنداونز إلى نقطة وحيدة من الجولتين لضمان الصدارة حيث يملك 10 نقاط ويحل ضيفا في الثالثة من عصر السبت على الهلال بينما هناك صراع قوي بين الثلاثي الأهلي والمريخ والهلال على البطاقة الثانية ولديهم ذات الرصيد 4 نقاط.