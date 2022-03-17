لاعب الأهلي يخضع لفحص بالآشعة تمهيدا للعودة للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: رمضان حسن

يجري أحمد نبيل كوكا، لاعب الأهلي، فحصا جديدا بالآشعة خلال 48 ساعة، بناء على تعليمات أحمد أبو عبلة طبيب الفريق.

كوكا كان يعاني من التهابات في عضلة القلب، كمضاعفات لإصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لمصراوي إن حالة كوكا تحسنت بشكل كبير، وبات قريبا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يتواجد كوكا بعد أسبوع من الآن في النادي الأهلي، للبدء في تنفيذ برنامج بدني تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية مع زملائه.

يذكر أن الأهلي كان قد أرسل الملف الطبي للاعب إلى أطباء في أوروبا، وهو نفس الإجراء الذي تم اتباعه مع بدر بانون الذي يعاني من مضاعفات كورونا أيضا، وأكد الأطباء الذين تواصل معهم الأهلي أن حالة كوكا جيدة.