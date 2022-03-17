الزمالك يصل أنجولا وسلبية مسحة البعثة قبل مواجهة بترو أتلتيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

وصلت بعثة الفريق الزمالك أنجولا عقب رحلة استغرقت 7 ساعات، على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي بعد غداً السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

وفور الوصول للمطار خضعت البعثة بالكامل لمسحة للكشف عن فيروس كورونا قبل التوجه الى مقر الإقامة، بعدما وصلت على متن طائرة خاصة.

وأكد محمد أسامة طبيب الفريق سلبية المسحة التي خضعت لها البعثة اليوم الخميس، عقب الوصول مباشرة الى أنجولا.

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة تضم 22 لاعباً للسفر إلى أنجولا وهم:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎