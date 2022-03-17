أيمن أشرف: الأهلي قادر على الخروج من وضعه الصعب في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: رمضان حسن

أكد أيمن أشرف، لاعب الأهلي، أن الفريق سيخوض مباراة صعبة ومهمة أمام المريخ في دوري أبطال أفريقيا، يترتب عليها موقف الفريق في المجموعة وقطع خطوة في طريق التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه المريخ غدا الجمعة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أشرف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة المريخ: "أمامنا مباراتان في دور المجموعات أمام المريخ غدا ثم الهلال في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، نبحث عن الفوز بكل تأكيد في المواجهتين من أجل حسم الصعود، ولكن تركيزنا الآن في مباراة المريخ أولا التي ندرك تماما أنها مباراة صعبة".

وشدد أشرف على أن الأهلي يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات، الذين نجحوا في الفوز بدوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي مرتين متتاليتين، وأن هناك حديثا وتواصلا دائما بين اللاعبين الكبار قبل المباريات الرسمية وفي هذا التوقيت على وجه التحديد والموقف الذي يواجهه الفريق في دور المجموعات.

وأضاف: "نحن من وضعنا أنفسنا في هذا الموقف الصعب في دوري الأبطال، ونحن أيضا قادرون على الخروج منه وحسم الصعود من خلال الفوز في مباراتي المريخ والهلال".

وأشار لاعب الأهلي إلى أنه جاهز من الناحية الطبية، ويشارك منذ 10 أيام في التدريبات الجماعية وأن مشاركته تخضع لرؤية المدير الفني، كما أن هناك تواصل من جهاز المنتخب الوطني معه للاطمئنان على حالته.

واختتم أيمن أشرف تصريحاته بالتأكيد أن لاعبي الأهلي اعتادوا على الضغوط وعلى المباريات المتتالية وأن جميع اللاعبين لديهم خبرات في التعامل مع هذه الظروف وإجراء الاستشفاء اللازم بجانب دور الجهاز الفني، وأن هذا هو قدر لاعبي الأهلي خاصة من يشارك في المنتخبات الوطنية، ولكن في النهاية يجب أن يؤدي أي لاعب يشارك مع الفريق بالشكل الذي يليق بالأهلي.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على المريخ صاحب المرتبة الرابعة.