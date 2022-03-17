موسيماني: لا يوجد فريق في أفريقيا مضغوط مثل الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه يعاني من برنامج مضغوط طوال الموسم بسبب تلاحم المباريات والبطولات.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة المريخ: "لا يوجد فريق في أفريقيا، لديه برنامج مضغوط مثل الأهلي، فالفريق لديه الكثير من اللاعبين في المنتخبات، تاو مع جنوب أفريقيا وديانج مع مالي، وكذلك انضمام اللاعبين المصريين لمنتخب مصر".

واستدرك المدير الفني: "نحن فريق كبير يجب أن نتعامل مع ذلك الأمر، ونفوز ونحقق المطلوب".

وأكمل: "لدينا صعوبات مثل إصابة 3 لاعبين في نفس المركز أكرم توفيق، ومحمد هاني، وكريم فؤاد، إصابات متتالية، يتعرض اللاعبون لإرهاق فتحدث الإصابات".

وأضاف موسيماني: "90 % من مبارياتنا في بطولة أفريقيا، دائما تأتي مع مباريات كأس العالم أو بطولة أفريقيا، على سبيل المثال كأس السوبر أمام الرجاء كان هناك وقتها البطولة العربية التابعة للفيفا، واللاعبون أتوا قبل المباراة بيوم واحد، وفي كأس الأمم الأفريقية نفس الأمر، اللاعبون انضموا للمشاركة بكأس العالم للأندية بعد نهاية بطولة أفريقيا وسط البطولة"

وأكمل حديثه عن ضغط البطولات: "خسرنا الدوري الموسم الماضي بسبب أنه توجب علينا ترك اللاعبين للمنتخب الأوليمبي، في الوقت الذي يجب فيه لعب المباريات المؤجلة واستكمال الدوري".

وعن موقف الفريق بالمجموعة، أشار موسيماني إلى أنه ليس مهما الوضع الحالي للفريق في بطولة دوري الأبطال، ولكن المهم هو كيفية إنهاء المجموعة: "كل بطولة ولها ظروفها، والمهم هو الفوز بالكأس في النهاية".

وردا على سؤال مراسل يلا كورة بالمؤتمر الصحفي عن معاناة الأهلي دفاعيا مما تسبب في تلقيه عدد من الأهداف، قال موسيماني: "ليس شرطا أن يكون هناك مشاكل في الدفاع لتتلقى أهدافا، ربما أنت مُحق في مباراة صن داونز، لكن قبلها تجاوزنا بيراميدز بثلاثية، فالأخطاء واردة في جميع المراكز".

ويلتقي الاهلي أمام المريخ في تمام السادسة مساء الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، نفس رصيد المريخ والهلال السودانيين، فيما يتصدر صنداونز الجنوب أفريقي المجموعة بـ10 نقاط.

ونجح موسيماني في التتويج ببطولتين لدوري أبطال أفريقيا الموسمين الماضيين، بالإضافة لبرونزيتين لكأس العالم للأندية.