برشلونة يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي بفوز صعب أمام جالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق برشلونة الإسباني بطاقة التأهل لدور ربع نهائي النسخة الجارية من بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على نظيره التركي جالاتا سراي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في إياب دور 16.

وتقدم نادي جالاتا سراي سريعًا بهدف سجله لاعبه ماركاو في الدقيقة 28 قبل أن يخطف بيدري هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 37 ثم سجل زميله أوباميانج الهدف الثاني للفريق الكتالوني بالدقيقة 49.

وشهدت المباراة مشاركة محترفنا المصري بصفوف جالاتا سراي، مصطفى محمد بالدقيقة 63 بدلاً من نظيره الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

وجاء تشكيل جالاتا سراي الأساسي للمباراة كالتالي: بينا، تايلان، فان أنهولت، كريم أوجلو، بابل، بافيتيمبي جوميز، بركان كوتلو، نيلسون، ماركاو، سيكالداو، ساشا بوي.

وجاء تشكيل برشلونة للمباراة كالتالي: تير شتيجن، ديست، بيكيه، سيرجيو بوسكيتس، أداما تراوري، بيدري، جوردي ألبا، فيران توريس، فرينكي دي يونج، إريك، أوباميانج.

وكانت مباراة الذهاب التي لُعبت بملعب كامب نو قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحداث المباراة:

بدأت المباراة بضغط من قبل أصحاب الأرض فكاد لاعبهم جوميز يتقدم بهدف مُبكر في الدقيقة السادسة لجالاتا سراي ولكن تسديدته ارتطمت بدفاع برشلونة.

وعاد جوميز في الدقيقة التالية برأسية ولكنها مرت أعلى المرمى.

وظهرت خطورة برشلونة الأولى في الدقيقة 9 بتمريرة وصلت للاعبه دي يونج لينفرد بالمرمى ويُسدد الكرة بجوار القائم الأيسر.

وردّ جالاتا سراي بتسديدة للاعبه بابل في الدقيقة 11 ولكن تصدى لها حارس برشلونة تيرشتيجن.

وأرسل ديونج كرة عرضية في الدقيقة 20 حولها زميله بيكيه برأسه بعيدة عن المرمى بالدقيقة 20.

وتقدم جالاتا سراي مبكرًا بهدف سجله لاعبه ماركاو في الدقيقة 28 برأسية مُتقنة سكنت شباك حارس مرمى برشلونة، تير شتيجن.

وسدد لاعب برشلونة في الدقيقة 35 كرة مرت بعيدة عن مرمى جالاتا سراي.

وعاد بيدري مرة أخرى لمرمى برشلونة بمراوغة مدافعي جالاتا سراي وتسجيل هدف التعادل لبرشلونة بالدقيقة 37.

وافتتح برشلونة الشوط الثاني بهدف سجله لاعبه أوباميانج بالدقيقة 49 بعد عدة تسديدات تصدى لها حارس مرمى جالاتا سراي.

وكاد لاعب جالاتا سراي فان أنهولت تسجيل هدف التعادل لفريقه بتسديدة خطيرة مرت أعلى مرمى برشلونة بالدقيقة 60.

دفع المدير الفني لفريق جالاتا سراي باللاعب مصطفى محمد في الدقيقة 63 بدلاً من بافيتيمبي غوميز.

وردّ برشلونة بتغير في الدقيقة 67 بالدفع باللاعب جافي بدلاً من دي يونج. وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 72 للاعب جالاتا سراي، فان أنهولت.

وحصل برشلونة، على ركلة حرة مباشرة سددها لاعبه ديمبلي في الدقيقة 73 ولكنها ارتطمت بالحائط البشري.

وسدد مصطفى محمد كرة في الدقيقة 77 ولكنها مرت أعلى مرمى برشلونة.