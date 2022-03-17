كل ما تريد معرفته عن قرعة وموعد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المنامة - ياسر ابراهيم - اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أكمل تشلسي الإنكليزي حامل اللقب وفياريال الإسباني قائمة الفرق المتأهلة، بتجديد الأول لفوزه على ليل الفرنسي 2-1، وسحق الثاني لمضيفه يوفنتوس بثلاثية نظيفة في إياب ثمن النهائي يوم الأربعاء.



وسبق تشلسي وفياريال، كل من ريال مدريد وبايرن ميونخ وليفربول ومانشستر سيتي وبينفيكا وأتلتيكو مدريد.



وتسحب قرعة الدورين ربع ونصف النهائي، الجمعة، بمقر الاتحاد الأوروبي "ويفا" في مدينة نيون السويسرية.



متى ستقام المواجهات؟

تقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء و5و6 إبريل، فيما تقام المواجهات الثانية يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 إبريل.



وستجرى قرعة نصف النهائي والنهائي مباشرة بعد قرعة ربع النهائي، الجمعة، وبالتالي فإن المسار الذي سيحتاجه كل فريق للتقدم عبر ما تبقى من المنافسة لرفع الكأس ذات الأذنين سيعرف من خلال القرعة.



وستقام مباريات نصف النهائي يومي 26 و27 إبريل، تليها مباريات الإياب يومي 3 و4 مايو.



وستقام المباراة النهائية، يوم السبت 28 مايو في استاد فرنسا في باريس، بعد أن نقل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الملعب من سانت بطرسبرغ نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.





كيف تعمل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟



هي قرعة مفتوحة لما تبقى من منافسات هذا الموسم، مع عدم وجود تصنيفات وفرق من نفس البلد ليست منفصلة عن بعضها البعض. أي أن أي فريق من الفرق الثمانية يمكن أن يواجه أيا من الفرق المتبقية.



وستحدد القرعة أيضا الفرق التي تلعب مباريات الإياب على أرضها في ربع ونصف النهائي.