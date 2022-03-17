شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز .. الأهلى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الأهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الخميس 17 / 3 / 2022 مباريتان من عمر الجولة الـ13 لبطولة الدورى المصرى الممتاز حيث استضاف فريق فاركو نظيرة البنك الأهلى و التقى إيستران كومبانى مع فريق طلائع الجيش .

البنك الأهلى يتعادل مع فاركو 2/2 فى الجولة الـ 13 بالدورى

تعادل فريق البنك الأهلى مع نظيره فاركو بنتيجة 2/2 بالمباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدورى العام فى نسخته الحالية.

التعادل السلبى يحسم مباراة إيستران كومبانى وطلائع الجيش في الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى إيسترن كومبانى وطلائع الجيش التي جمعتهم منذ قليل على ستاد بتروسبوت ضمن لقاءات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جدول ترتيب الدورى المصرى

ويتصدر فريق الأهلى جدول ترتيب بطولة الدورى، بعد أن وصل إلى النقطة 28 من إجمالى 10 مباريات تم خوضها، فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى واحدة، سجل لاعبوه 30 هدفا، واهتزت شباكه بـ8 أهداف، ويحتل بيراميدز وصافة البطولة بعد أن خاض 11 لقاء، فاز فى 8، وتعادل فى اثنين، وخسر واحدة، ليصل رصيده إلى 26 نقطة، فى المركز الثانى خلف الأهلى، ويأتى الزمالك فى المركز الثالث برصيد 25 نقطة، حيث خاض 11 مباراة، فاز فى 8 مواجهات، وتعادل فى واحدة وخسر فى اثنين، وفيما يخص المركز الرابع فجاء فيه سموحة برصيد 23 نقطة وفى المركز الخامس فريق فيوتشر برصيد 19 نقطة.