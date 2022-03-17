شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تخضع لمسحة كورونا عقب وصولها أنجولا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا، بعد وصولها مطار أنجولا، وذلك استعداداً لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنجولا عقب رحلة استغرقت 7 ساعات، على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي بعد غداً السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.
وكانت بعثة الزمالك توجهت الى أنجولا في الثانية عشر والنصف ظهر اليوم .
واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة تضم 22 لاعباً للسفر إلى أنجولا وهم:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.
خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.
خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي .
خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.