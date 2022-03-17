شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تخضع لمسحة كورونا عقب وصولها أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا، بعد وصولها مطار أنجولا، وذلك استعداداً لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنجولا عقب رحلة استغرقت 7 ساعات، على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي بعد غداً السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.