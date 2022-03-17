شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يحضر مباراة الأهلي و المريخ غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش لمباراة الأهلي أمام المريخ السوداني المقرر إقامتها في السادسة من مساء غداً ، الجمعة، بإستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الإولى بدوري أبطال أفريقيا.

ويتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر عدد من اللاعبين الدوليين المقرر إنضمامهم لمعسكر مباراتي السنغال المقرر لهما يومي 25 و 29 مارس الجاري في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.وتسافر بعثة منتخب مصر إلى السنغال يوم 26 مارس الجاري على متن طائرة خاصة .

حرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول، توجيه رسالة تحفيزية جديدة قبل مباراتي مصر والسنغال في تصفيات أفريقيا النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وكتب كيروش عبر حسابه الرسمي على "تويتر" منذ قليل: "إلى اللاعبين، يتبقى فقط 5 أيام على بداية المعسكرعلينا بتحديد أولوياتنا، أهدافنا وأحلامنا التي نريد تحقيقها، لا شيء مستحيل، لا تشك أبدًا في فريق مليء باللاعبين الشجعان والموهوبين والملتزمين، لديهم فرصة لتغيير المستقبل".