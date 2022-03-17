شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل أنجولا لمواجهة بترو أتلتيكو عقب رحلة الـ7 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنجولا عقب رحلة استغرقت 7 ساعات، على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي بعد غداً السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

وكانت بعثة الزمالك توجهت الى أنجولا في الثانية عشر والنصف ظهر اليوم .

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة تضم 22 لاعباً للسفر إلى أنجولا وهم:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.



خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.



خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي .



خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎