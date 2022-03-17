شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: الأهلي وضع نفسه في وضع حرج ببطولة أفريقيا وقادر على الخروج منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن أشرف، لاعب الأهلي، إن الفريق سيخوض مباراة مهمة أمام المريخ غدًا في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يترتب عليها موقف الفريق في المجموعة وقطع خطوة في طريق التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأكد أشرف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المريخ: أمامنا لقاءان في دور المجموعات أمام المريخ غدًا ثم الهلال في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ونبحث عن الفوز بكل تأكيد في اللقاءين من أجل حسم الصعود، ولكن تركيزنا الآن في مباراة المريخ أولًا وندرك تمامًا أن المباراة صعبة.

وأكد أشرف أن الأهلي يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات، نجحوا في الفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين وكأس السوبر الإفريقي مرتين متتاليتين، وأن هناك حديثًا وتواصلًا دائمًا بين اللاعبين الكبار قبل المباريات الرسمية وفي هذا التوقيت على وجه التحديد والموقف الذي يواجهه الأهلي في دور المجموعات.

وأضاف: نحن من وضعنا أنفسنا في هذا الموقف الصعب بدوري الأبطال، ونحن أيضًا قادرون على الخروج منه وحسم الصعود من خلال الفوز في لقاءي المريخ والهلال. وشدد لاعب الأهلي على أنه جاهز من الناحية الطبية ويشارك منذ عشرة أيام في التدريبات الجماعية وأن مشاركته تخضع لرؤية المدير الفني، كما أشار إلى أن هناك تواصلًا من جهاز المنتخب الوطني معه للاطمئنان على حالته.

واختتم أيمن أشرف تصريحاته بالتأكيد أن لاعبي الأهلي اعتادوا على الضغوط وعلى المباريات المتتالية وأن جميع اللاعبين لديهم خبرات في التعامل مع هذه الظروف وإجراء الاستشفاء اللازم بجانب دور الجهاز الفني، وأن هذا هو قدر لاعبي الأهلي خاصة من يشارك في المنتخبات الوطنية، ولكن في النهاية يجب أن يؤدي أي لاعب يشارك مع الفريق بالشكل الذي يليق بالأهلي