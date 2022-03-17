شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يهزم البرازيل وديا 31/ 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب رجال كرة اليد على نظيره البرازيلى بنتيجة 31/27 فى لقاء ودى على صالة المركز الأوليمبى بالمعادى .

ويلتقى كلا المنتخبين فى ودية ثانية بعد غدا السبت على نفس الصالة إستعدادا لخوض الفراعنة بطولة أفريقيا .

ودخل منتخبنا الوطنى المصرى فى معسكر مغلق تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو والمدرب المساعد روبن جارابايا أريناس فى توقف الأسبوع الدولى، حيث تأتى استعدادات منتخبنا الوطنى لخوض بطولة الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد والمقرر إقامتها فى الفترة من 11 إلى 18 يوليو العام الجارى بالمغرب.

ويضم معسكر المنتخب الوطنى المصرى كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عبد الرحمن حميد - عمر الوكيل بكار - احمد مؤمن صفا - احمد هشام سيسا - على زين - حسن وليد قداح - سيف الدرع - يحيى الدرع - مصطفى خ…