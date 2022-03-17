شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني قبل مواجهة المريخ: قدر الأهلي أن يلعب تحت الضغوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي إن الفريق يخوض مباراة صعبة غدًا أمام المريخ السوداني على استاد الأهلي we السلام، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الأهلي يلعب على الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المريخ أن الضغوط هي جزء من حياة الأهلي، ومنذ أن تولى المهمة وهو يعيش في هذه الأجواء، خاصة أن الفريق مطالب بالفوز بكل بطولة يشارك فيها سواء في إفريقيا أو الدوري العام أو كأس مصر وكأس العام للأندية دائمًا الفريق مطالب بالفوز.

وأكد موسيماني أنه يفضل اللعب في هذه الأجواء في ظل الضغوط والتتويج بالبطولات مع الفريق، مشيرًا إلى أن فريقًا بحجم الأهلي وخبرات لاعبيه يستطيع التعامل وتحقيق أهدافه في أصعب الظروف.

وأشار موسيماني إلى أنه سوف يجتمع بطبيب الفريق مساء اليوم لحسم موقف اللاعبين الذين شاركوا في التدريبات بعد تعافيهم من الإصابة وتحديد فرص تواجدهم في مباراة المريخ. كما أكد المدير الفني أن الأهلي أمامه هدف وهو الفوز غدًا، وأنه يأمل دائمًا في حضور الجماهير.

وأوضح موسيماني أنه لا يريد الحديث عن مباراة الهلال في الوقت الحالي، وأن المواعيد يحددها كاف رغم تحفظه على الوضع الحالي، الخاص بأجندة الفريق في المباريات الرسمية، خاصة أن مباريات الأهلي تأتي بعد فترة قصيرة جدا من مشاركات لاعبيه مع المنتخبات الوطنية، وهذا الأمر تكرر في السوبر الإفريقي حيث عاد لاعبو الأهلي للفريق بعد فترة قليلة من المشاركة في البطولة العربية، ثم تكرر الأمر في كأس العالم للأندية عندما وصل اللاعبون وانضموا للفريق في وقت متأخر وبعد انطلاق البطولة.

وأشار المدير الفني إلى أن الأهم للأهلي هو تحقيق هدفه في النهاية من خلال الفوز بالبطولات، مؤكدًا أن مخطط الأحمال كابيللو يدير الأمور بشكل جيد في ظل ضغط المباريات.

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن تفكيره في الوقت الحالي ينصب على مباراة المريخ التي تقام غدًا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فريق في إفريقيا يواجه ضغوطًا مثل الأهلي من حيث كم المشاركات، مما يتسبب في الإصابات ويصل الأمر إلى غياب أكثر من لاعب في مركز واحد، ولكنه في النهاية قادر على التعامل مع كل الظروف لتحقيق أهداف الفريق.