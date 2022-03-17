شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يبدأ معسكره المغلق غدًا استعدادًا لوديتي سلوفاكيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق غدًا معسكر منتخب الشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر في إطار الاستعداد لمباراتي سلوفاكيا المقرر لهما يومي 24 و28 مارس الجارى بالإسماعيلية، فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

يخوض منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر مباراة ودية أمام فريق العبور مطلع الأسبوع المقبل في إطار الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها مصر في فبراير المقبل.

تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر في فبراير من العام المقبل 2023 ، والمؤهلة لكأس العالم 2023 والذى يقام في دولة أندونيسا.

تقرر مواجهة منتخب مصر مواليد 2003 بقيادة محمود جابر لوديتي

اختار محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2003، 8 محترفين لقائمة الفريق استعدادًا لمعسكر شهر مارس الجارى والذى يتخلله وديتان أمام منتخب سلوفاكيا المقرر إقامتهما بالقاهرة.

وتشهد قائمة المنتخب تواجد 8 محترفين من بينهم 6 لاعبين جدد ينضموا للمنتخب لأول مرة وهم محمد طلبة "بوخوم الألماني" وعمر عبد المجيد "هامبورج" وليوناردو الحلفاوي هيسلنجين "ألمانيا" وعبد اللطيف أبو قورة " لودرن يونايتد أمريكا " وجوزيف فاروز "هيوستن دينامو "أمريكا ورامز حفظ الله "ميلوول إنجلترا".

بينما يتواجد الثنائي أحمد نادر السيد المحترف بصفوف فيزيلا البرتغالي و صلاح الدين رضا باشا المحترف بأودينيزي " الإيطالي ".

ويضم منتخب مصر 2003 كلا من: محمود جابر مدربا، و كرم مرسي مدرب عام، حمدي حمدان مدرب مساعد، إيهاب جلال مدرب حراس مرمى، ماجد هاني طبيب منتخب، ناصر علي هريدي أخصائي تأهيل، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، علاء سعيد مسئول مهمات.