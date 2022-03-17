شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بأنجولا: أوجه الدعوة للجالية المصرية لحضور مباراة الزمالك وبترو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد صفوت سفير مصر بأنجولا الدعوة إلى الجالية المصرية في أنجولا لحضور مباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا.

قال محمد صفوت عبر قناة الزمالك مع الإعلامية مها صبري أن الجالية المصرية في أنجولا عددها قليل ولكنه يأمل تواجدهم في مباراة الزمالك لمؤزارتهم .

ويلتقى بترو أتلتيكو فى الثالثة عصر السبت المقبل، مع نظيره الزمالك بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى، وودع الفريق الأبيض دورى الأبطال رسمياً بعد فوز بترو اتلتيكو على ساجرادا بثلاثية دون رد بالجولة الأخيرة.

غادرت مطار القاهرة الدولىً بعثة نادى الزمالك لكرة القدم ، وذلك للسفر إلى أنجولا على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران الرحلة رقم 3930 إلى لواندا بانجولا لمواجهة بيترو أتليتكو فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى رابطة الأبطال الأفريقي.

وأسند مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في أنجولا إلى اللواء علاء مقلد عضو المجلس والمديرالتنفيذي.

ترتيب مجموعة الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا

بترو أتلتيكو - 10 نقاط

الوداد - 9 نقاط

الزمالك - نقطتان

ساجرادا - نقطة واحدة.