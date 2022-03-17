شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة يتصدر قائمة غيابات الأهلي أمام المريخ السوداني بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة الأهلي لمباراة المريخ السوداني غداً بدوري الأبطال غياب بعض اللاعبين لأسباب مختلفة ، حيث استبعد بيتسو موسيماني المدير الفني ، رامي ربيعة مدافع الفريق من القائمة لأسباب فنية فيما يتواصل غياب كلاً من ، صلاح محسن بسبب عدم تماثله للشفاء من إصابة في مشط القدم، ومحمود متولي لعدم الجاهزية، وأيضا بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا بسبب الإصابة، بالإضافة إلى الثنائي وليد سليمان ومحمد فخري.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي دخلت معسكرًا مغلقًا مساء اليوم، استعدادًا لمباراة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

وشهدت قائمة عودة محمد هاني بعدما غاب عن لقاء صن داونز الأخير للإصابة كما تواجد بيرسي تاو بعدما تناولت بعض التقارير الأيام الماضية أنباء غير صحيحة حول إصابة اللاعب في العضلة الضامة وحاجته للعلاج ستة أسابيع ، كما تواجد كريم فؤاد الذي غادر مباراة صن داونز للإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في السادسة من مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقي