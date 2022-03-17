شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة استعراضية بين أليو ديانج وياسر إبراهيم على هامش مران الأهلي .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلي الذي أقيم على ملعب التتش عصر اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة المريخ السوداني غداً بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وصلة استعراض مهارات بين المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر، وياسر إبراهيم مدافع الفريق.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا مساء اليوم، استعدادًا لمباراة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

وشهدت قائمة عودة محمد هاني بعدما غاب عن لقاء صن داونز الأخير للإصابة كما تواجد بيرسي تاو بعدما تناولت بعض التقارير الأيام الماضية أنباء غير صحيحة حول إصابة اللاعب في العضلة الضامة وحاجته للعلاج ستة أسابيع ، كما تواجد كريم فؤاد الذي غادر مباراة صن داونز للإصابة.

ويُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة في السادسة والنصف مساء اليوم باستاد الأهلي we السلام، ويتحدث خلاله موسيماني المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق عن مواجهة المريخ السوداني والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة الخاصة بالمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في السادسة من مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقي