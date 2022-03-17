شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يدخل دائرة المرشحين للانضمام للمنتخب أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش الـ48 ساعة المقبلة والتي تشهد مشاركة الفرق المصرية الأربعة في البطولات الأفريقية حيث يتواجد الاهلي والزمالك في دوري الأبطال ومشاركة بيراميدز والمصري في البطولة الكونفدرالية ، ودخل في الصورة عدد من اللاعبين تمهيدا للتواجد في معسكر مباراتي السنغال على رأسهم عمر جابر ظهير ايمن نادي بيراميدز بعد ظهوره بمستوى جيد خلال الفترة الأخيرة مع فريقه بعد عودته لمكانه الطبيعي بدلا من المشاركة فى خط الوسط ، ونجاحه في التواجد منذ أكثر من مباراة في مركز الظهير الأيمن.

ويضع الجهاز الفني عمر جابر في حساباتهم ،خاصة أنه سيكون بديل أمثل لاكرم توفيق لاعب الأهلي و الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي في بطولة امم افريقيا في الكاميرون ,إلي جانب أن عمر يمتلك الخبرة الدولية واجادته اللعب في مركز الظهير الأيسر و الأيمن.

وتسافر بعثة منتخب مصر إلى السنغال يوم 26 مارس الجاري على متن طائرة خاصة .

حرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول، توجيه رسالة تحفيزية جديدة قبل مباراتي مصر والسنغال في تصفيات أفريقيا النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وكتب كيروش عبر حسابه الرسمي على "تويتر" منذ قليل: "إلى اللاعبين، يتبقى فقط 5 أيام على بداية المعسكرعلينا بتحديد أولوياتنا، أهدافنا وأحلامنا التي نريد تحقيقها، لا شيء مستحيل، لا تشك أبدًا في فريق مليء باللاعبين الشجعان والموهوبين والملتزمين، لديهم فرصة لتغيير المستقبل".