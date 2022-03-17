شكرا لقرائتكم خبر عن احمد سامي يعلن قائمة سموحه لمواجهة دمنهور في كأس مصر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن احمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق دمنهور غدا الجمعة في دور ال ٣٢ من بطولة كأس مصر .

وجاءت القائمة كالتالي ..

واللاعبون هم: فى حراسه المرمى : الهانى سليمان و عمر صلاح

خط الدفاع : رجب نبيل و أحمد حكم و أحمد بيكهام و و محمد شكرى و حمدى علاء

خط الوسط : حمص و محمد كناريا و محمد عبد المعطى ومهاب اشرف و حسين فيصل و عبد الكبير الوادى و أبو بكر ليادى وشريف رضا والكسندر امير عادل

خط الهجوم : محمد نادى و صديق اوجولا و اليا سيلا وجروم فيليب

ومنح احمد سامي راحة لكل من مروان حمدي و مصطفى الخواجه و خالد عبد الفتاح و حليمو