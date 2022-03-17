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احمد سامي يعلن قائمة سموحه لمواجهة دمنهور في كأس مصر غدا

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلن احمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق دمنهور غدا الجمعة في دور ال ٣٢ من بطولة كأس مصر .

 

وجاءت القائمة كالتالي ..

واللاعبون هم: فى حراسه المرمى :  الهانى سليمان و عمر صلاح

 

خط الدفاع : رجب نبيل و أحمد حكم و أحمد بيكهام و  و محمد شكرى و حمدى علاء 

 

خط الوسط : حمص و محمد كناريا و محمد عبد المعطى ومهاب اشرف  و حسين فيصل و عبد الكبير الوادى و أبو بكر ليادى وشريف رضا والكسندر امير عادل 

 

خط الهجوم : محمد نادى و صديق اوجولا و اليا سيلا وجروم فيليب

 

 

ومنح احمد سامي راحة لكل من مروان حمدي و مصطفى الخواجه و خالد عبد الفتاح و حليمو

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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