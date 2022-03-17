شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مباراة إيستران كومبانى وطلائع الجيش في الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى إيسترن كومبانى وطلائع الجيش التي جمعتهم منذ قليل على ستاد بتروسبوت ضمن لقاءات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .
وجاءت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث جاءت محاولات فريق إيسترن كومبانى عن طريق الثنائى التونسى فراس بن عيفية و أحمد أوفا بينما جاء فرص فريق طلائع الجيش عن طريق الثنائى أحمد سمير و النيجيري فيكتوري بنينيانجبا .
وبهذة النتيجة يحتل فريق إيسترن كومبانى المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقاط بينما جاء فريق طلائع الجيش بالمركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة .وجاء تشكيل إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال على النحو التالى:
حراسة المرمى: أحمد بوسكا
خط الدفاع: الحسينى طه - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الموجود (جودة) - محمد صالح
خط الوسط: عبدالعزيز موسى -محمود نعيم -أحمد متعب - بليل آيت مالك
الهجوم: فراس بن عيفية - أحمد أوفا
بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى كالتالى :
في حراسة المرمى .. محمد بسام
في خط الدفاع .. محمد على الجوينى ، مصطفى الزنارى ، أحمد عبد الرحمن " زولا " ، أحمد ناصف .
في خط الوسط .. مهند لاشين ، عمرو السيسى ، عبد الرحمن " شيكا " ، على الزاهدى
في الهجوم .. أحمد سمير ، فيكتوري بنينيانجبا