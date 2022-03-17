شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف احتفل لاعبى الأهلي بعيد ميلاد مصطفى شوبير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو النادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأحمر، والذي أتمه اليوم عامه رقم 22، حيث ولد الحارس الشاب فى 17 مارس عام 2000، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى.

وعلى درب والده سار مصطفى شوبير فى عالم كرة القدم، ليحمى العرين الأحمر مع ناشئى الأهلى، قبل أن يتم تصعيده مؤخراً إلى الفريق الأول بفرمان من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، بعدما وجد فيه خامة مبشرة لاحتلال هذا المركز مع الفريق.

ويترقب مصطفى شوبير مسئولية كبيرة فى حراسة العين الأحمر، فى ظل تفوق محمد الشناوى الحارس الأساسى حالياً للنادى الأهلى، وبالنظر إلى التاريخ الكبير الذى يمتلكه والد نجم الأهلى الواعد أحمد شوبير، تنتظر جماهير القلعة الحمراء من نجله أن يسير على خطاه فى كتابة التاريخ مع الفريق الأحمر.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا مساء اليوم، استعدادًا لمباراة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.