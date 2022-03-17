شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: التعادل أمام فاركو عادل و التوقف الدولي فرصة لعودة المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي عقب التعادل مع فاركو قائلا " مباراة صعبة للغاية مثلها مثل جميع مباريات الدوري هذا الموسم و لاعبي فاركو كان لديهم دوافع كبيرة لإثبات الذات أمام الجهاز الفني الجديد وهدفنا دائماً هو حصد النقاط الثلاثة في جميع المباريات التي نخوضها هذا الموسم ونقطة التعادل أمام فاركو عادلة رغم ضياع الفوز في الوقت القاتل بعدما تصدي القائم لكرة أسامة فيصل " .

وأضح خالد جلال خلال تصريحات صحافية عقب المباراة قائلا " جميع تغيراتي اليوم هجومية من أجل تسجيل الأهداف وأيضاً لاستعادة السيطرة على وسط الملعب و التوقف الدولي فرصة لعودة المصابين .

تعادل فريق البنك الأهلى مع نظيره فاركو بنتيجة 2/2 بالمباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدورى العام فى نسخته الحالية.

أحرز هدف البنك الأهلى الأول ناصر منسى فى الدقيقة 57 ، بينما سجل هدف التعادل لفريق فاركو وليد على فى الدقيقة 60، قبل أن يحرز محمود حمادة هدف فاركو الثانى فى الدقيقة 86، ليتعادل البنك الأهلى فى الوقت بدل من ضائع من ركلة جزاء سجلها محمد هلال.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى فاركو إلى النقطة 17 خلال 13 مباراة 5 مباريات فوز ومباراتى تعادل و6 لقاءات خسائر، فى المقابل ارتفع رصيد البنك الأهلى عند النقطة 18 من خلال 13 مباراة 5 مباريات فوز 3 تعادل و6 مباريات خسائر.