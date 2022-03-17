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شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا بعد الفوز على الاتحاد: الفرحة مش هتكمل إلا والإسماعيلى فى مكانه الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب محمود عبد العاطى دونجا، لاعب ارتكاز فريق الإسماعيلى، عن سعادته الكبيرة بتحقيق الدراويش الفوز الأول له هذا الموسم، على حساب زعيم الثغر الاتحاد السكندرى، مؤكدا أن المشوار ما زال طويلا لكنه خطوة فى عودة الإسماعيلى لمكانته الطبيعية، مطمئنا متابعيه على الإصابة التى لحقت به خلال لقاء الأمس وهى تمزق فى العضلة الأمامية.
وكتب دونجا، عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله انها جت على قد كده مزق فى العضلة الأمامية، حابب أطمن الناس المحترمة اللى كلمتنى وبعتتلى وبشكرهم واحد واحد على رسايلهم ودعائهم ليا، ومبروك لجمهورنا العظيم على مكسب امبارح اللى دائما معانا وفى ضهرنا واستحملوا أيام صعبة الفترة اللى فاتت".
وأضاف دونجا: "لكن دى بداية ولسه ما عملناش أى حاجة، المشوار طويل وصعب جدا ومش هنكمل غير بتوفيق ربنا ووجودكم فى ضهرنا دائما، مبروك للجهاز الفنى المحترم ومبروك للعيبة الرجالة ودى مجرد مكسب، ومش هتكمل الفرحة إلا والإسماعيلى فى مكانه الطبيعى إن شاء الله بدعواتكم ودعمكم للنهاية".
وحقق فريق الإسماعيلي فوزا مثيرا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
سجل محمد الشامى لاعب الإسماعيلى هدف التقدم لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى بالدقيقة 25، وبعد دقيقتين من تقدم الإسماعيلى، سجل خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندرى هدف التعادل لزعيم الثغر لتصبح النتيجة 1-1، لكن محمد عادل لاعب الإسماعيلى نجح في تسجيل الهدف الثانى لفريقه بالدقيقة 64 من عمر المباراة.
وحقق الإسماعيلى أول انتصار في الدوري هذا الموسم بعدما فقد 31 نقطة في أول 12 جولة، ليرتقي الدراويش للنقطة الثامنة بالمسابقة، لكنه ما زال في قاع جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتعرض للهزيمة في 4 مباريات، أحرز لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 19 غيرها.