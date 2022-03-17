شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا بعد الفوز على الاتحاد: الفرحة مش هتكمل إلا والإسماعيلى فى مكانه الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمود عبد العاطى دونجا، لاعب ارتكاز فريق الإسماعيلى، عن سعادته الكبيرة بتحقيق الدراويش الفوز الأول له هذا الموسم، على حساب زعيم الثغر الاتحاد السكندرى، مؤكدا أن المشوار ما زال طويلا لكنه خطوة فى عودة الإسماعيلى لمكانته الطبيعية، مطمئنا متابعيه على الإصابة التى لحقت به خلال لقاء الأمس وهى تمزق فى العضلة الأمامية.

وكتب دونجا، عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله انها جت على قد كده مزق فى العضلة الأمامية، حابب أطمن الناس المحترمة اللى كلمتنى وبعتتلى وبشكرهم واحد واحد على رسايلهم ودعائهم ليا، ومبروك لجمهورنا العظيم على مكسب امبارح اللى دائما معانا وفى ضهرنا واستحملوا أيام صعبة الفترة اللى فاتت".

وأضاف دونجا: "لكن دى بداية ولسه ما عملناش أى حاجة، المشوار طويل وصعب جدا ومش هنكمل غير بتوفيق ربنا ووجودكم فى ضهرنا دائما، مبروك للجهاز الفنى المحترم ومبروك للعيبة الرجالة ودى مجرد مكسب، ومش هتكمل الفرحة إلا والإسماعيلى فى مكانه الطبيعى إن شاء الله بدعواتكم ودعمكم للنهاية".



