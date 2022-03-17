منافسة بين مصطفى فتحى وأحمد رفعت لتعويض رمضان صبحى فى المنتخب

يفاضل كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، بين الثنائى مصطفى فتحى لاعب التعاون السعودى وأحمد رفعت لاعب فيوتشر لضم أحدهما لقائمة منتخب مصر لمباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى تصفيات كأس العالم.

ويرغب كيروش فى ضم أحد اللاعبين بجانب محمود تريزيجيه وعمر مرموش لتعويض غياب رمضان صبحى لاعب بيراميدز عن المنتخب بسبب الإصابة، حيث يحتاج لأسبوعين للعودة للملاعب.

وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيهاً، الدرجة الثالثة 100 جنيه.

وشهد الاتحاد المصرى لكرة القدم ، اجتماعا تنسيقيا موسعا لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي ضمن المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم،وأقيم الاجتماع بحضور حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وممثلي مختلف الهيئات المشاركة في المباراة، والجهات الأمنية والرقابية المعنية وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية للأمن وشركة بريزنتيشن.

وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لجميع الجهات المنوطة بتنظيم المباراة، حتى تظهر المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية ، كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض الضوابط الخاصة بدخول وخروج الجماهير والتأمين الخارجي والداخلى لملعب المباراة والمدرجات.