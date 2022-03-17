وصول التوأم إلى الإسكندرية لحضور اجتماع لجنة الكرة بالاتحاد السكندرى

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القاهرة - سامية سيد - وصل حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى وتوأمه إبراهيم إلى الإسكندرية لحضور اجتماع لجنة الكرة بنادى سيد البلد بعد سفرهما إلى القاهرة بالأمس عقب الراحة التى منحها العميد للاعبين.

وقررت لجنة الكرة بنادى الاتحاد السكندرى برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس إدارة، وعضوية محمد أحمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة، عقد اجتماع طارئ بحضور حسام حسن المدير الفني للفريق وإبراهيم حسن مدير الكرة، وذلك لمناقشة تراجع وتدهور نتائج ومستوى الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء قرار لجنة الكرة عقب هزيمة الفريق أمام النادي الإسماعيلى والأداء السيئ والنتائج غير الجيدة في المباريات الأخيرة، مما أثر سلبا على مسيرة الفريق وفقدان العديد من النقاط التي كانت في المتناول، وذلك رغم قيام إدارة النادي بتوفير كافة عوامل الاستقرار والنجاح سواءً مالية أو إدارية.

ولجنة الكرة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إعادة الانضباط لصفوف الفريق مُجدداً وتحقيق آمال و طموحات جماهيره ومجلس إدارته.

فى سياق متصل، منح حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لاعبيه راحة 3 أيام بعد الخسارة أمام الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام.

وقرر العميد منح الفرصة للاعبيه لالتقاط الأنفاس ومراجعة أنفسهم خصوصا بعد النتائج السلبية التي عانى منها الفريق مؤخرا، لا سيما أنه لم يحقق سوفى فوز وحيد خلال 9 مباريات كان أمام فيوتشر في الجولة الخامسة.

وفى سياق متصل، قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى إيقاف مستحقات اللاعبين بعد الخسارة من الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام.