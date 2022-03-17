شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين إيسترن و طلائع الجيش في الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى إيسترن كومبانى و طلائع الجيش في المباراة التي تجمعهم حاليا على ستاد بتروسبوت ضمن لقاءات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .
وجاءت أحداث الشوط سجال بين لاعبى الفريقين حيث جاءت محاولات فريق إيسترن كومبانى عن طريق الثنائى التونسى فراس بن عيفية و أحمد أوفا بينما جاء فرص فريق طلائع الجيش عن طريق الثنائى أحمد سمير و النيجيري فيكتوري بنينيانجبا .
وجاء تشكيل إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال على النحو التالى:
حراسة المرمى: أحمد بوسكا
خط الدفاع: الحسينى طه - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الموجود (جودة) - محمد صالح
خط الوسط: عبدالعزيز موسى -محمود نعيم -أحمد متعب - بليل آيت مالك
الهجوم: فراس بن عيفية - أحمد أوفا
بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى كالتالى :
في حراسة المرمى .. محمد بسام
في خط الدفاع .. محمد على الجوينى ، مصطفى الزنارى ، أحمد عبد الرحمن " زولا " ، أحمد ناصف .
في خط الوسط .. مهند لاشين ، عمرو السيسى ، عبد الرحمن " شيكا " ، على الزاهدى
في الهجوم .. أحمد سمير ، فيكتوري بنينيانجبا