شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين إيسترن و طلائع الجيش في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى إيسترن كومبانى و طلائع الجيش في المباراة التي تجمعهم حاليا على ستاد بتروسبوت ضمن لقاءات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاءت أحداث الشوط سجال بين لاعبى الفريقين حيث جاءت محاولات فريق إيسترن كومبانى عن طريق الثنائى التونسى فراس بن عيفية و أحمد أوفا بينما جاء فرص فريق طلائع الجيش عن طريق الثنائى أحمد سمير و النيجيري فيكتوري بنينيانجبا .

وجاء تشكيل إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا

خط الدفاع: الحسينى طه - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الموجود (جودة) - محمد صالح

خط الوسط: عبدالعزيز موسى -محمود نعيم -أحمد متعب - بليل آيت مالك

الهجوم: فراس بن عيفية - أحمد أوفا

بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى كالتالى :

في حراسة المرمى .. محمد بسام

في خط الدفاع .. محمد على الجوينى ، مصطفى الزنارى ، أحمد عبد الرحمن " زولا " ، أحمد ناصف .

في خط الوسط .. مهند لاشين ، عمرو السيسى ، عبد الرحمن " شيكا " ، على الزاهدى

في الهجوم .. أحمد سمير ، فيكتوري بنينيانجبا