شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الأردني يرعى حفل جوائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن احتفالات المملكة الاردنية الهاشمية بالعيد المئوي لتأسيسها والعيد 60 لميلاد الملك عبدالله الثاني بن الحسين تشهد قاعة المؤتمرات الكبرى في المركز الثقافي الملكي بعمان السادسة مساء غد الجمعة الحفل الكبير الذي يرعاه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وتنظمه الجمعية الاردنية للثقافة الرياضية وبإشراف الإتحاد العربي للثقافة الرياضية حيث سيتم خلال الحفل تكريم الفائزين بجوائز الاتحاد العربي عن العام 2021.

وعبر رئيس الجمعية حسن مسعود عن اعتزاز الجمعية بتزامن الاحتفالية مع احتفالات المملكة بالعيد الستين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وثمن حرص رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة على شمول الحفل برعايته الكريمة.

كما عبرت أسرة الجمعية عن تقديرها لاهتمام وزيرة الثقافة السيدة هيفاء النجار وكذلك دعم جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيسها الدكتور ساري حمدان والدكتور ماهر الحوراني،

من جهته رحب رئيس الجمعية السيد حسن مسعود عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للثقافة الرياضية برئيس واعضاء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية الذين سيعقدون اجتماعاتهم في عمان على هامش احتفال توزيع جوائز الاتحاد لعام 2021.

ويشار إلى أن الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يتخذ من العاصمة المصرية القاهرة مقرا دائما له حيث يضم المجلس الحالي الزميل اشرف محمود (مصر) رئيسا، فواز الشريف (السعودية) نائبا اول للرئيس ، عبد اللطيف ايت لاشقر ( المغرب) ، سالم الحبسي ( نائبا للرئيس) اضافة لكل من لطفي لعبيد ( تونس)، حسن شرارة (لبنان)، سبأ جرار (فلسطين)، احمد سعد الشريف (الامارات العربية المتحدة)، محمد اسماعيل (مملكة البحرين)، حسن مسعود (الاردن) ، ايمن بدرة (مصر) الأمين العام، وأحمد منصور (مصر) مديرا للاتحاد.

وستكون رابطة اللاعبين الاردنيين الدوليين الثقافية من بين الجهات المكرمة بجائزة الثقافة الرياضية العربية للعطاء والمسؤولية المجتمعية التي تمنح لهيئات عربية تطوعت لخدمة الرياضيين الحاليين والقدامى حيث عبر السيد فادي زريقات نائب سمو رئيسة رابطة اللاعبين الدوليين عن فخر أسرة الرابطة بثقة الاتحاد العربي للثقافة الرياضية مؤكدا أن هذه الجائزة العربية تشكل حافزا كبيرا لأسرة ومنظومة رابطة اللاعبين الدوليين وتعزز من مكانة الرابطة محليا وعربيا وكذلك دوليا.

وأكد زريقات أن الجائزة العربية تتوج مسيرة حافلة بالإنجازات حققتها الرابطة بتوجيهات ودعم ورعاية واهتمام سمو الأميرة هيا بنت الحسين، مشيدا بعطاء أسرة الرابطة منذ تأسيسها عام 1993 وحتى الأن

رموز وفرسان الرياضة العربية يكرمون في عمان

وكان الاتحاد العربي للثقافة الرياضية أعلن أسماء الفائزين بجوائزه السنوية للعام 2021 وذلك في المؤتمر الصحفي الذي رعاه وحضره الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب وعدد من قيادات الوزارة والإعلام حيث أكد الاعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد أن الجائزة تعبر عن الشكر والتقدير لكل من يدعم مسيرة الرياضة العربية ويرفع رايتها ويحمي تراثها ويؤكد وحدتها ، فجائزة الثقافة الرياضية العربية ليست كغيرها من الجوائز التي يتنافس عليها اشخاص ، وانما هي جائزة تمنح لمن يختارهم مجلس أمناء الجائزة وفق ترشيحات اللجنة التنفيذية للاتحاد ، وتدور معايير الاختيار حول نشر ثقافة العطاء والوفاء والتأكيد على المسؤولية المجتمعية في كل موقع ولكل فرد في المنظومة الرياضية العربية ، لأن المجتمع العربي يبقى دائما في حاجة ماسة لتعزيز قيم الرياضة التي تدعو الى المحبة والسلام والإخاء والتنافس الشريف، وتنبذ العنف والشغب وتعزز الانتماء وترفض التعصب.

وأعلن الفنان المصري سامح الصريطي رئيس مجلس أمناء الجائزة أسماء الفائزين في النسخة الثالثة للعام 2021، حيث جاءت على النحو التالي:

شخصية العام لعام 2021 للرياضة العربية، الشيخ / فهد بن فلاح بن حثلين مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل التي تضم 105 دولة من قارات العالم وتهدف الى الحفاظ على التراث العربي الاصيل وخدمة وتطوير كل ما يتعلق بالإبل ، حيث استطاع الشيخ فهد بن حثلين أن يرسم خارطة طريق جديدة نجحت في إحداث نقلة نوعية في عالم الإبل ليصبح صناعة واستثمارا من خلال تطوير المهرجانات حتى باتت مقصدا سياحيا كما هو الحال في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل وتعدد المسابقات فتعاظمت الاستثمارات فيها ، وامتد الأمر الى انتشار مصانع لحوم الإبل في العالم ، الى جانب الحفاظ على السلالة ، ونشر ثقافة ممارسة انشطة الابل بين الجيل الجديد لتعريفه بالتراث العربي الأصيل ليتمكن من الحفاظ عليه باعتباره موروثا ثقافيا أصيلا.

وفاز البطل البارالمبي المصري شريف عثمان بجائزة الرياضي العربي المثالي ، وهو الحائز على العديد من الميداليات البارالمبية وتربع على عرش رفع الأثقال البارالمبية لعدة سنوات وحتى آخر بطولة أقيمت في جورجيا ، وهو مثال للإرادة وتحدى الإعاقة، إذ لم يستسلم لما أصابه ، ودافع عن حلمه وحقه في الحياة ، وحصل على مؤهل جامعي ومارس الرياضة ليحقق ذاته ويحرز الميداليات الذهبية منذ العام 2006 وحتى 2021 على صعيد بطولات العالم و البارالمبياد

وذهبت جائزة الثقافة الرياضية العربية للوفاء الى الكابتن سعيد عويطة العداء المغربي الشهير صاحب ذهبية لوس أنجلوس 1984، والمدرب والمستشار للعديد من الاتحادات والاندية العربية وأسهم في اكتشاف وتكوين العديد من الابطال العربي والاستاذ رهيف علامة أمين عام الاتحاد اللبناني لكرة القدم الأسبق وصاحب خبرات ادارية متميزة ولعب دورا في الحفاظ على كرة القدم اللبنانية في احلك الظروف وكانت له اسهامات ادارية في الاتحادين الاسيوي والدولي.

والأستاذ الدكتور إبراهيم القناص عضو مجلس الشيوخ السعودي رئيس الاتحادين السعودي والعربي للكاراتيه السابق وعضو اللجنة الاولمبية السعودية وصاحب بصمة واضحة في تطوير مسابقات اللعبة على الصعيد العربي.

والعميد فاروق بوظو عضو لجنة الحكام بالفيفا ورئيس لجنة الحكام بالاتحادين العربي والآسيوي سابقا وله إسهامات كبيرة في تكوين وصقل خبرات الحكام العرب على مدى أكثر من ثلاثين عاما وكان احد اهم اسباب ظهور التحكيم العربي في المباريات المهمة للمونديال كما حدث في مونديال 1998

والاستاذ محمد الجوكر الكاتب الصحفي والمؤرخ الرياضي الإماراتي صاحب تاريخ طويل في العمل الإعلامي الرياضي العربي وله العديد من المؤلفات والكتب التي توثق تاريخ الرياضة في بلاده وعلاقتها بالدول العربية.

وفاز بجائزة الثقافة الرياضية العربية للعطاء والمسؤولية المجتمعية التي تمنح لهيئات عربية تطوعت لخدمة الرياضيين القدامى وتبنت دمج ذوي الهمم في المجتمع او طرحت ونفذت مبادرة لخدمة المجتمع العربي في أي مجال صحي او ثقافي او اجتماعي او رياضي، مركز الرعاية المتطورة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية الذي يتكفل برعاية اكثر من 600 فرد ودمجهم في المجتمع، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية الذي يقوم برعاية كل اصحاب الاعاقات الذهنية وتوفير انشطة لهم طوال العام .

أما جائزة الثقافة الرياضية العربية للإعلام والتي تمنح لكل من يعلي قيم المهنية في عمله الاعلامي ويهتم بالمضمون بعيدا عن الإثارة والبحث عن التريند، ويعمل على لم الشمل وتثقيف المتابعين بقيم الرياضة ونبذ التعصب والفائزون هم :

الإعلامي القطري الاستاذ سعد الرميحي مؤسس مجلة الصقر ورئيس تلفزيون قطر الاسبق وصاحب رؤية إعلامية اسهمت في التعريف برياضات ونجوم العرب قبل ظهور الانترنت

والاعلامي اللبناني يوسف برجاوي عميد الاعلاميين الرياضيين العرب لأكثر من نصف قرن من العمل في الصحافة عبر جريدة السفير وبعض الصحف العربية.

والأستاذ حسن المستكاوي الكاتب الصحفي بالأهرام والشروق والمحلل الرياضي بقناة أون تايم سبورت.

والاعلامي العماني علي الجابري وكيل وزارة الاعلام ورئيس جمعية الصحفيين العمانية

والإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي مقدم العديد من البرامج المتميزة والاستوديوهات التحليلية بقناة أبوظبي الرياضية.

والإعلامي السوري مصطفى الآغا مقدم برنامج صدى الملاعب بقناة ام بي سي.

واختار الاتحاد بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال يناير 2021 والتي استضافتها مصر في مطلع العام الحالي في ظل جائحة كورونا وكان التحدي الأول من نوعه في العالم أجمع بتنظيم الحدث العالمي رغم صعوبة الجائحة مبتكرين نظاما خاصا استعانت به كبرى الدول العالمية في تنظيم أحداثها الرياضية الدولية بعدها ، ونجح التحدي المصري في التنظيم وخرج الحدث بدون تسجيل حالة إصابة واحدة رغم مشاركة 32 فريقا في أكثر من مدينة كأول بطولة عالم تقام بمشاركة هذا العدد من الدول.

وبطولة كأس العرب بالدوحة لنجاحها في تحقيق هدف يتمناه كل عربي ان يجتمع الرياضيون العرب في اجواء من الاخاء والمحبة والتنافس الشريف في بطولة احترافية من الطراز الأول بعد غياب تسع سنوات، لنيل جائزة حدث العام.

فيما اختار لجائزة انجاز العام كل اصحاب الذهب في الدورة الاولمبية الاخيرة

البطلة المصرية فريال أشرف عبد العزيز ذهبية الكاراتيه وزن 61 كجم أولمبياد طوكيو 2021

والبطل القطري إبراهيم حسونة ذهبية رفع الاثقال وزن 96 كغم أولمبياد طوكيو 2021

والبطل القطري معتز برشم ذهبية الوثب العالي أولمبياد طوكيو 2021

والبطل المغربي سفيان البقالي ذهبية 3000 متر عدو اولمبياد طوكيو 2021

والبطل التونسي أحمد حفناوي ذهبية السباحة 400 متر أولمبياد طوكيو 2021

وذهبت جائزة الثقافة الرياضية الى وزارة الشباب والرياضة المصرية لتنظيمها ورعايتها لمبادرات عديدة.

أما جائزة الاتحاد التقديرية والتي تمنح لكل من قدم أعمالا جليلة لخدمة الرياضة والرياضيين العرب، وأسهم في تحقيق طفرة وإنجازات في مجال عمله والمناصب التي اسندت اليه ومنحت إلى الأمير طلال بن بدر بن سعود - رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية السابق لما قدمه من عطاء وما بذله من جهد طوال فترة توليه المسؤولية واسهاماته في وضع هيكلية للعمل الرياضي العربي المشترك.

وسعادة الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في فلسطين ورئيس اللجنة الاولمبية والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وعضو العديد من الاتحادات العربية والآسيوية ، وفي عهده قفزت الرياضة الفلسطينية قفزات هائلة وتحولت الى انتفاضة قوية لفتت انظار العالم الى القضية الفلسطينية وحق الشعب في إعلان دولته المستقلة.

والوزير المفوض هاني مصطفى لاعب ومدرب الأهلي ومنتخب مصر الاسبق في كرة القدم ومدير إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية وممثل الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على مدى ثلاثة عقود.

وفازت إمارة الشارقة بجائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية لرعايتها وتنظيمها للعديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والبطولات المتخصصة في رياضات المرأة وسعيها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية واهتمامها بحماية التراث وحفظ الهوية العربية.