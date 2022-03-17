مدرب المريخ: لا أجد مشكلة في الرحيل عن الفريق.. وأركز على مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ ضياء علي جوهر:

قال المدير الفني الإنجليزي لفريق المريخ السوداني، لي كلارك، إنه لا يجد أي مشكلة حال رغبة إدارة ناديه في رحيله.

ويلتقي المريخ نظيره الأهلي، عند السادسة من مساء يوم غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف كلارك، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"المشكلة ليست لديّ، ولو مجلس الإدارة يرغب في تغييري لا أجد مشكلة، وفخور أنني دربت الفريق".

وأتم المدير الفني للمريخ السوداني:"موجود في مصر لأخوض المباراة بكامل تركيزي، وإذا رغب أي أحد في رحيلي عقب المباراة المقبلة لايوجد لديّ مشكلة ففخور بلاعبي فريقي".

وكان هيثم كابو، عضو مجلس إدارة نادي المريخ السوداني، قد أكد وجود تضارب في النادي بخصوص موقف المدرب الإنجليزي لي كلارك مع الفريق، مشيرا إلى أن نتيجة المباراة المرتقبة أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا لن تحسم مستقبله.