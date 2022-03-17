التعادل يحسم موقعة إيسترن وطلائع الجيش بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تعادل إيسترن كومباني مع نظيره طلائع الجيش بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

ارتفع رصيد إيسترن كومباني للنقطة العاشرة في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما وصل طلائع الجيش للنقطة 14 في المركز الثالث عشر.

تشكيل إيسترن كومباني: أحمد بوسكا - الحسيني طه – كمال أبو الفتوح – أحمد عبد الموجود – محمد صالح - محمود نعيم – أحمد متعب – بلال أيت مالك – عبد العزيز موسى - أحمد أمين "أوفا" – فراس بن عيفية.

تشكيل طلائع الجيش: محمد بسام - محمد ناصف – مصطفى الزناري – محمد الجويني – أحمد عبد الرحمن "زولا" - عمرو السيسي – عبد الرحمن "شيكا" – مهند لاشين - علي الزاهدي – فيكتوري – أحمد سمير.

وانحصرت الكرة في وسط الملعب وكان الثنائي أمين أوفا وفراس بن عيفية، أخطر لاعبي إيسترن في الشوط الأول.

وجاءت أخطر فرص طلائع الجيش في الشوط الأول عن طريق الثنائى أحمد سمير والنيجيري فيكتوري بنينيانجبا .

في الشوط الثاني لم يغيير الوضع كثيرًا، حتى بعد تدخل علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن، وطارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش.

وكثرة المحاولات من كلا الفريين لتسجيل الهدف الأول دون فرص حقيقية، قبل أن تنهي المباراة بالتعادل بدون أهداف.