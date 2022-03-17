عودة لاعبي المصري للتدريبات بعد إنهاء الإضراب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أنهى لاعبو المصري البورسعيدي إضرابهم عن المشاركة مع الفريق، وعادوا للتدريبات اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني في الكونفدرالية.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صورا من تدريبات الفريق اليوم، وظهر فيها عدد من نجومه أبرزهم فريد شوقي وشديد قناوي وكريم العراقي وأحمد حمودي وعمرو موسى.

وقال حساب المصري في تغريدته: "الفريق يستأنف تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، استعدادا لمباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بضيفه فريق القطن الكاميروني".

ومن المقرر إقامة المباراة في الثالثة والنصف عصر الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

وكان كريم ذكري مدير الكرة في المصري، أكد في تصريحات ليلا كورة أن اللاعبين أضربوا عن مران الفريق أمس الأربعاء، مشيرا لمعاقبتهم بخصم 10% من عقد الموسم الجاري 2021-2022.

وأشار ذكري إلى أن إضراب اللاعبين يتعلق بمستحقات المالية المتأخرة، والتي تتمثل في راتب شهرين إضافة إلى 3 مكافآت عن المباريات الماضية للفريق في مختلف المنافسات.