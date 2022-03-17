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مصطفى محمد بديلاً.. جالاتا سراي يُعلن تشكيله لمباراة برشلونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الخميس أمام نظيره الإسباني ضمن منافسات إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وشهد التشكيل تواجد المحترف المصري بصفوف جالاتا سراي على مقاعد البدلاء بعدما خاض مباراة الذهاب أساسيًا.

وجاء تشكيل جالاتا سراي الأساسي للمباراة كالتالي: بينا، تايلان، فان أنهولت، كريم أوجلو، بابل، بافيتيمبي جوميز، بركان كوتلو، نيلسون، ماركاو، سيكالداو، ساشا بوي.

وكانت مباراة الذهاب التي لُعبت بملعب كامب نو قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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