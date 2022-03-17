قائمة الأهلي لمواجهة المريخ في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة المريخ في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا المقررة لها غدا الجمعة على ستاد السلام.

وتشهد القائمة تواجد بيرسي تاو بالرغم من الأنباء التي أثيرت حول تعرض اللاعب للإصابة.

ويأتي أيضا من بين عناصر القائمة الثنائي محمد هاني، وكريم فؤاد بعدما تعرضا للإصابة في وقت سابق.

وضمت القائمة 22 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد.

خط الوسط: حمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" ومحمد محمود وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف.