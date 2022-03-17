الامارات | كلوب غاضب في المؤتمر الصحافي.. "أحضروه سأضربه"!

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب غاضب في المؤتمر الصحافي.. "أحضروه سأضربه"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ردّ الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على منتقدي المدافع ألكسندر أرنولد بعد مباراة فريقه أمام أرسنال، الأربعاء، و التي انتهت لمصلحة "الريدز" بهدفين نظيفين في الدوري الإنجليزي ليتقلص الفارق بينه ومانشستر سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة فقط.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن كلوب خلال حديثه في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "لو أي شخص سيقول لي إن أرنولد غير قادر على الدفاع فليأت إلى هنا، أو أحضروه لأنني سأقوم بضربه"، مضيفاً: "لا يمكنني سماع هذه الكلمات مجدداً، لا أدري ما الذي يتوجب على هذا الفتى فعله أكثر من هذا".

وكان أرسنال قد فتح جبهة من الهجمات من ناحية أرنولد مما أغضب الجماهير من الطريقة التي كان يدافع بها لاعبهم، في وقت تفوق عليه نجم أرسنال غابريل مارتينيلي.

وأوضح كلوب: "أرنولد لاعب استثنائي وهكذا كان في مواجهة غابريل مارتينيلي، وما يقال حول أفضلية لاعب أرسنال مارتينيلي وتفوقه عليه، غير صحيح، فقد ركض أرنولد 50 مرة في هذا الجانب".

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