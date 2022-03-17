’’ملاك بريء ولا أنا مخدوع؟‘‘.. محمد صلاح يتدرب على بخت ويجز (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، متابعيه فيديو جديد على حسابه بموقع إنستجرام.

ونشر صلاح، فيديو قصير عبر أستوري حسابه على إنستجرام يؤدي خلاله التمارين الرياضية في صالة الجيم علي نغمات أغنية "ويجز" الجديدة "البخت"، وبالتحديد مقطع "ما شوفتوهاش ولا حد يلومني ملاك بريء ولا أنا مخدوع؟".

وكان ليفربول حقق فوزا هاما على أرسنال بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الإمارات"، مساء الأربعاء، والمؤجلة من منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

افتتح ديوجو جوتا التسجيل للريدز في الدقيقة 54، قبل أن يسجل البديل روبرتو فيرمينيو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 61.

محمد صلاح بدأ اللقاء على دكة بدلاء الريدز بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية، قبل أن يشارك في الدقيقة 55 بدلا من ديوجو جوتا بعد أن سجل هدف التقدم للريدز.

ويحوم الغموض حول مستقبل صلاح مع ليفربول، حيث أكدت تقارير أن مفاوضات التجديد مع الريدز متعثرة حتى الآن، وقد يغادر الفرعون المصري إلى برشلونة الإسباني الذي يرغب في التعاقد معه.