«شبانة» يكشف قيمة وتفاصيل العرض المالي المقدم من الأهلي لشراء محمد أبو جبل

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي محمد شبانة، عن قيمة العرض المالي المقدم من الأهلي لشراء محمد أبو جبل، حارس الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.

وقال «شبانة» خلال برنامج «بوكس تو بوكس»، عبر قناة «etc»: «الأهلي تواصل مع وكيل محمد أبو جبل لمعرفة رأي اللاعب في الانضمام للنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة».

شبانة: الأهلي قدم عرضا لمحمد أبو جبل

وأوضح «شبانة»: «الأهلي قدم عرضًا شفهيًا لأبو جبل، وعرض عليه الحصول على 11 مليون جنيه في الموسم، وهو نفس ما يتقاضاه محمد الشناوي، حارس مرمى الأحمر».



وأشار الإعلامي إلى أن «أبو جبل ينتظر موقف نادي النصر السعودي في الوقت الحالي، خاصة أنه وقع على عقود انضمامه للنادي السعودي من قبل».

وينتهي تعاقد محمد أبو جبل مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق للتجديد حتى الآن.

مرتضى منصور يعلن عدم التجديد لـ«أبو جبل»

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن عدم التجديد لمحمد أبو جبل، ورحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وتحدثت بعض التقارير الصحفية، عن توقيع محمد أبو جبل لنادي النصر السعودي، لينضم للفريق بنهاية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر.

وظهر محمد أبو جبل في صورة مع نواف المهدي، وكيل اللاعبين السعودي، من أجل تسويقه في منطقة الخليج، في الفترة المقبلة.

وحتى الآن لم يكشف محمد أبو جبل عن وجتهته المقبلة؛ إذ ينتظر حتى نهاية الموسم مع نادي الزمالك.