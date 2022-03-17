شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى وكريم فؤاد يشاركان فى مران الأهلي قبل مواجهة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك ثنائي الأهلي محمد هاني وكريم فؤاد في مران الفريق الذي أُقيم عصر اليوم ،الخميس، على ملعب التتش بعما تعافى الثنائي من الإصابة التي لحقت بهما مؤخراً.

وعاني محمد هاني قد اشتكى من آلام في العضلة الضامة عقب مشاركته في مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري، وغاب بسببها عن مواجهة الفريق أمام صن داونز الجنوب إفريقي في دوري الأبطال.

وتعافى هاني من الإصابة وشارك في جزء من مران الأمس قبل أن يُشارك في مران اليوم الذي يستعد من خلاله الأهلي لمباراة المريخ السوداني بدوري الأبطال.

كما شارك كريم فؤاد، في المران عقب تعافيه من الإصابة بكدمة في العضلة الأمامية، وشارك في مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.