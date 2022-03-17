شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة اعتذار تنهى أزمة التمرد في المصري قبل مواجهة القطن بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر لاعبو النادي المصري للمدير الفنى للفريق التونسي معين الشعباني المدير الفني ، وكذلك كريم ذكري مدير الكرة، وذلك بعد رفضهم نزول التدريبات أمس الأربعاء بداعي تأخر بعد المستحقات المادية لدى النادي، وعقب الاعتذار، والذي تم في جلسة خاصة مع الجهاز الفني، خاض لاعبو الفريق التدريبات بشكل طبيعي استعداداً لمباراة القطن الكاميروني.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، خصم 10٪ من عقد كل لاعب في صفوف الفريق، بعدما رفض اللاعبون النزول إلى التدريب اليوم، احتجاجا على قرار الإدارة في وقت سابق بإيقاف المستحقات لحين تحسن النتائج.

ويستعد النادي المصري لمواجهة القطن الكاميروني فى مباراة حاسمة على صدارة المجموعة، والتى من المقرر أن تجمع الفريقين الأحد المقبل باستاد برج العرب في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

وانتزع النادي المصري صدارة مجموعته بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما تعادل مازيمبي الكونغولي مع القطن الكاميروني، وتراجع مازيمبي إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط أيضاً، وفي المركز الثالث جاء فريق أوتوهو الكونغولي برصيد 4 نقاط، ويحتل القطن الكاميروني المركز الأخير برصيد 3 نقاط.