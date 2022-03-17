شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين فاركو والبنك الأهلى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا فاركو ونظيره البنك الأهلى بنتيجة 0/0 فى الشوط الأول بالمباراة التى تجمعهما على على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدورى العام فى نسخته الحالية.

يسعى فاركو فى الشوط الثانى إلى التقدم من أجل مواصلة تواجده مع الكبار، بينما يطمح البنك الأهلى فى تصحيح الأوضاع.

ويحتل نادى فاركو المركز الثانى فى الدورى برصيد 16 نقطة خلال 12 مباراة 5 مباريات فوز ومباراة تعادل و6 لقاءات خسائر، ويريد الفوز اليوم من أجل أن يرفع من ترتيبه بالدورى ورفع نقاطه.

فى المقابل يحتل البنك الأهلى المركز الخامس فى ترتيب الدورى المصرى برصيد 17 نقطة من خلال 12 مباراة 5 مباريات فوز ومباراتين تعادل و5 مباريات خسائر، ويدخل هذه المباراة وهو يسعى للخروج بأقل الخسائر وهو التعادل.

يدخل فريق فاركو اللقاء فى الظهور الأول لمدربه الجديد البرتغالى نونو ألميدا الذى تولى المهمة بعد توجيه الشكر لمجدى عبد العاطى المدير الفنى السابق وجهازه المعاون، بعدما فاز كفر الشيخ على نظيره فريق فاركو الصاعد حديثا للدورى بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الدور الـ 32 من كاس مصر هذا الموسم، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية.

بدأ البنك الأهلى بتشكيل مكون من كل من اسحاق يعقوبو، ناصر منسى، محمود سيد، ومحمد جمال، وعاصم صلاح، احمد سعيد، محمود الزنفلى، امير مدحت، اسامة ابراهيم، احمد ابراهيم، محمد حامد عيسى.

بينما دخل فاركو اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد صبحى

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ أحمد عبد العزيز "مودي"_ رامى صبري_ جابر كامل.

خط الوسط : محمود عماد _ محمود حمادة _كينجسلى سوكارى.

خط الهجوم : شكرى نجيب _ رزقى حمرون _ أحمد شريف