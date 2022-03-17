شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يبدأ رحلة جديدة من التأهيل في الأهلي ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صلاح محسن مهاجم الأهلي مرحلة جددية من العلاج حيث بدأ رحلة الجري حول الملعب خلال المران الذي أُقيم عصر اليوم ،الخميس، على ملعب التتش ضمن برنامج تأهيل وتجهيز اللاعب للعودة للتدريبات الجماعية للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً وأجرى على أثرها جراحة فى مشطية القدم.

وتعرض صلاح محسن للإصابة في مباراة الأهلي والجونة بكأس الرابطة، في وجه القدم، مما أدى إلى عدم استكماله للمباراة وأجرى على أثرها جراحة وخاض برنامج تأهيلي الفترة الماضية.

وتلاحق صلاح محسن الإصابات منذ تمديد تعاقده مع الأهلى حتى 2025، فلقد تعرض للإصابة بشرخ فى شظية القدم ثم مزق فى العضلة الخلفية ليبتعد عن مباريات المارد الأحمر منذ فترة طويلة، وشارك صلاح محسن فى 69 مباراة بجميع البطولات مع الأهلى بإجمالى 2109 دقائق لعب ونجح فى تسجيل 16 هدفاً وصنع هدفين، وتُوج مع المارد الأحمر ببطولتي دوري ممتاز وكأس مصر وكأس السوبر الافريقى والسوبر المحلى، بجانب التتويج بدوري الأبطال الأفريقى مرتين، بالاضافة لبرونزية كأس العالم للأندية .

صلاح محسن من مواليد الأول من سبتمبر لعام 1998 فى محافظة الشرقية، وانضم إلى فريق ناشئى إنبى عام 2008، ويعد عمرو فهيم مدافع الفريق البترولى الأسبق هو أول من اكتشف موهبته ورشحه للفريق الأول، بينما يعد هانى رمزى المدير الفنى الاسبق لإنبى، أول من قام بتصعيده فى موسم 2015-2016 بدون مشاركة أساسية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في السادسة من مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.