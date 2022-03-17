شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير وعمرو الليثى وغريب وسويلم فى عقد قران نجل محمود الشامى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتفل النائب محمود الشامى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، بعقد قران نجله عبد السميع فى إحدى قاعات التجمع الخامس فى حضور لفيف من نجوم الرياضة والإعلام.
كان على رأس الحضور الإعلاميون أحمد شوبير وعمرو الليثى وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى سابقا والدكتورة دينا الرفاعى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة واللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين وعمر الأيوبى مدير تحرير قطاع الرياضة والمستشار مجدى المتناوى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ومحمد شيحة وإبراهيم القصاص، وكان فى استقبال الضيوف محمود الشامى ونجله مصطفى الشامى رئيس نادى بلدية المحلة.