تعرف على التشكيل المتوقع للأهلى أمام المريخ السوداني

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القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على التشكيل المتوقع أن يلعب به أمام المريخ في المباراة التي تجمعهما غدا الجمعة على استاد "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يتطلع الأحمر للفوز بنقاطها الثلاث وضمان الصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.

والتشكيل المتوقع أن يبدأ به الأهلي مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو أو لويس ميكيسوني ومحمد شريف في الهجوم.

ويحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

يقام المؤتمر في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد الأهلي we السلام، ومن المقرر أن يقوم موسيماني وكابتن الفريق بالحديث عن المباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة الخاصة بالمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في السادسة من مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.