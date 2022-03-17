شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل كريم عبد الجواد ومسعد وسليمان إلى نصف نهائى بطولة كراتشى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، وعمر مسعد، إلى الدور نصف النهائي ببطولة كراتشي للاسكواش، المقامة بالعاصمة الباكستانية، خلال الفترة بين 15 إلى 19 مارس الجاري بقيمة جوائز تصل إلى 52 ألف دولار.

وفاز كريم عبد الجواد على منافسه هنري ليونج لاعب هونج كونج في مباراة الدور ربع النهائي بنتيجة 3/1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-7, 12-10, 11-3.

فيما فاز يوسف سليمان على الأمريكى شاه جاهان خان بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 11-7.

وفاز عمر مسعد على لاعب هونج كونج تزي كوان لو بنتيجة 3/0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 11-4.

بينما خسر كريم الحمامي أمام منافسه الميكسيكي ليونيل كاردينيس بنتيجة 3/1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-9, 1-11, 11-9.