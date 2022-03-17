شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق السعودى يفاوض أبو جبل بوصاية من كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو الاتفاق السعودى فى مفاوضات قوية مع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق السعودى .

يأتى ذلك بناء على رغبة من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للزمالك والحالى للاتفاق والذى يعلم جيدا المستوى الفنى للحارس الدولي ويرغب فى التعاقد معه فى صفقة انتقال حر خاصة وأن أبوجبل ينتهتى تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالى.

هذا مع العلم أن أبوجبل ارتبط فى الأيام الأخيرة بالتوقيع لصالح النصر السعودى، دون أى تاكيدات رسمية من الطرفين؟

يذكر أن مصطفى فتحى لاعب الزمالك السابق يشارك مع التعاون السعودى منذ انتقاله إليه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية ونجح فى إحراز العديد من الأهداف وصناعة العديد من الأهداف الأخرى وهو ما جعل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب يستدعيه للانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمواجهتى السنغال فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم .

من ناحية أخرى غادرت مطار القاهرة في الثانية عشر والنصف ظهر اليوم الخميس بعثة الزمالك برئاسة علاء مقلد عضو مجلس الإدارة، متجهة إلى أنجولا على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا قائمة من 22 لاعباً للسفر الى أنجولا جاءت كالتالي: