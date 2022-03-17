شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتعادل مع فاركو 2/2 فى الجولة الـ 13 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق البنك الأهلى مع نظيره فاركو بنتيجة 2/2 بالمباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدورى العام فى نسخته الحالية.

أحرز هدف البنك الأهلى الأول ناصر منسى فى الدقيقة 57 ، بينما سجل هدف التعادل لفريق فاركو وليد على فى الدقيقة 60، قبل أن يحرز محمود حمادة هدف فاركو الثانى فى الدقيقة 86، ليتعادل البنك الأهلى فى الوقت بدل من ضائع من ركلة جزاء سجلها محمد هلال.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى فاركو إلى النقطة 17 خلال 13 مباراة 5 مباريات فوز ومباراتى تعادل و6 لقاءات خسائر، فى المقابل ارتفع رصيد البنك الأهلى عند النقطة 18 من خلال 13 مباراة 5 مباريات فوز 3 تعادل و6 مباريات خسائر.

فشل فاركو فى تحقيق الفوز بالظهور الأول لمدربه الجديد البرتغالى نونو ألميدا الذى تولى المهمة بعد توجيه الشكر لمجدى عبد العاطى المدير الفنى السابق وجهازه المعاون، بعدما فاز كفر الشيخ على نظيره فريق فاركو الصاعد حديثا للدورى بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الدور الـ 32 من كاس مصر هذا الموسم، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية.















