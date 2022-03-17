شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: سعيد بالتطور الكبير في رياضة الجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن سعادته بالتطور الكبير الذي تشهده رياضة الجمباز في مصر.

وقال مصطفى: مصر حققت طفرة كبيرة في رياضة الجمباز خلال السنوات الماضية، فلم نكن نملك في الماضي فرص للمنافسة في البطولات الكبرى والآن أصبحت رياضة الجمباز ضمن الألعاب التي لديها قدرة كبيرة على المنافسة الدولية.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: سعيد باستضافة مصر لبطولات كأس العالم في مختلف الالعاب، وهذه الطفرة التنظيمية حدثت بفضل دعم القيادة السياسية في الدولة .

وينطلق بعد قليل حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني بالصالة المغطاة باستاد القاهرة والتي تستمر منافساتها حتى يوم 20 مارس الجاري.

أحد عروض الحفل



إحدى فقرات الحفل



استعراض إحدى الفرق فى افتتاح بطولة العالم للجمباز



استعرضات الحفل



أشرف صبحى ومسئولو الجمباز



افتتاح بطولة العالم للجمباز



الجمباز



تقديم افتتاح حفل بطولة العالم للجمباز



جانب من استعراضات الحفل



جانب من الحضور



جانب من العروض



جانب من فقرات الجمباز



جانب من فقرات الحفل



حفل افتتاح بطولة الجمباز



حفل الافتتاح