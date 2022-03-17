شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبى يسقط أمام المجد بهدف نظيف والحرس يتعادل مع أبو قير فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط نادى الأوليمبى في فخ الهزيمة أمام المجد السكندرى بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مباريات مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى.

بهذه النتيجة توقف رصيد نادى الأوليمبى عند النقطة 45 في صدارة مجموعة بحرى والإسكندرية، فيما رفع نادى المجد السكندرى رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع.

وتعادل نادى أبو قير للأسمدة مع حرس الحدود بهدف لكل فريق، ليرفع الحرس رصيده إلى 44 نقطة خلف الأوليمبى بنقطة واحدة لتشتعل المنافسة على التأهل، فيما رفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث.

وحسم نادى بلدية المحلة ديربى المحلة أمام الصيد بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، فيما بقى نادى الصيد عند النقطة 11 في المركز قبل الأخير.

وجاء ترتيب مجموعة بحرى بالقسم الثانى بعد مواجهات اليوم..

1 الأوليمبى 45 نقطة

2 حرس الحدود 44

3 أبو قير للأسمدة 39

4 بلدية المحلة 39

5 كفر الشيخ 38

6 دكرنس 36

7 المجد السكندرى 35

8 المصرى للسلوم 32

9 المنصورة 29

10 بايونيرز 27

11 الحمام 25

12 سبورتنج 25

13 ألعاب دمنهور 23

14 الزرقا 18

15 الصيد بالمحلة 11

16 الرجاء 8