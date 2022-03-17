شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..الغداء يتسبب فى خصم جنيها من مكافأة تتويج الترسانة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نادى الترسانة رغم تاريخه الكبير في بطولة الدورى و الكأس إلا أنه لم يحقق لقب الدورى إلا مرة واحدة فقط في تاريخه، وذلك موسم 1962 / 1963، وهو ما لم يتكرر حتى الآن بفضل نجومه بالعصر الذهبى مثل حسن الشاذلى وبدوى عبد الفتاح ومصطفى رياض، شهدت مباريات الموسم من الدورى تألق الفريق وتغلبه على منافسيه، وجاءت المباراة النهائية أمام المحلة.

كانت إدارة النادى قد رصدت 15 جنيها مكافأة لكل لاعب حال التتويج بالدورى، وبالفعل خاض الفريق المباراة أمام المحلة، على ملعب الأخير، وبعد انتهاء المباراة وفوز الشواكيش، قام محمد حبيب رئيس المحلة وقتها، بإقامة وليمة للفريقين، وبعد العودة، وعند استلام المكافاة من النادى، فوجئ اللاعبين بأنها 14 جنيها فقط، وبسؤال المجلس تم إخطارهم بأن الجنيه لن يحصلوا عليه بعد أن تناولوا الوجبة فى المحلة مقابل الجنيه.

وهبط الترسانة لدورى الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه أيضا، بعد أن كان يلعب وسط الكبار ويعمل له قطبى الكرة ألف حساب، حيث حقق بطولة الكأس 6 مواسم وهى 1923، 1929، 1954، 1965، 1967، 1986، بالإضافة إلى دورى منطقة القاهرة مرة واحدة 1933 ، بالإضافة إلى كأس السلطان حسين مرتان 1928 و 1930.