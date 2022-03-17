شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى للجمباز : مصر أصبحت ضمن مصاف الدول الكبرى فى الجمباز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الياباني موري واتانابي أنه فخور باستضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، والذي تستضيفها مصر باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 17 حتى 20 مارس

وأضاف في كلمته خلال حفل افتتاح كأس العالم للجمباز الفني باستاد القاهرة أنه يكن لمصر معزة خاصة علي المستوي الشخصي والانساني مشيرا إلى انه سعيد للغاية بتواجده في ارض الفراعنة.

وأشار رئيس الاتحاد أن الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين امين نجح في وضع مصر على مصاف الدول الكبري في الجمباز الفني خلال الفترة الماضية.

وانطلق منذ قليل حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

الجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2022 ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

وعقد اتحاد الجمباز مؤتمرًا صحفيا أمس الأربعاء بأحد الفنادق بالقاهرة للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2022 ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بمشاركة 281 مشاركا يمثلون 34 دولة على رأسها أوكرانيا رغم الظروف التي تمر بها حاليا وجاءت الدول كالآتي مصر البلد المضيف وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيك ونيوزيلاندا وأيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونج كونج والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقياسلوفينيا وتركيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر



أحد عروض الحفل



إحدى فقرات الحفل



استعراض إحدى الفرق فى افتتاح بطولة العالم للجمباز



استعرضات الحفل



أشرف صبحى ومسئولو الجمباز



افتتاح بطولة العالم للجمباز



الجمباز



تقديم افتتاح حفل بطولة العالم للجمباز



جانب من استعراضات الحفل



جانب من الحضور



جانب من العروض



جانب من فقرات الجمباز



جانب من فقرات الحفل



حفل افتتاح بطولة الجمباز



حفل الافتتاح