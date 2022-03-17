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رئيس الاتحاد الدولى للجمباز : مصر أصبحت ضمن مصاف الدول الكبرى فى الجمباز الفنى

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القاهرة - سامية سيد - أكد الياباني موري واتانابي أنه فخور باستضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، والذي تستضيفها مصر باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 17  حتى 20  مارس

 

وأضاف في كلمته خلال حفل افتتاح كأس العالم للجمباز الفني  باستاد القاهرة أنه يكن لمصر معزة خاصة علي المستوي الشخصي والانساني مشيرا إلى انه سعيد للغاية بتواجده في ارض الفراعنة.

 

وأشار رئيس الاتحاد أن الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين امين نجح في وضع مصر على مصاف الدول الكبري في الجمباز الفني خلال الفترة الماضية.

 

وانطلق منذ قليل حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

 

الجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2022  ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 

 

وعقد اتحاد الجمباز مؤتمرًا صحفيا أمس الأربعاء بأحد الفنادق بالقاهرة للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2022 ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بمشاركة 281 مشاركا يمثلون 34  دولة على رأسها أوكرانيا رغم الظروف التي تمر بها حاليا وجاءت الدول كالآتي مصر البلد المضيف وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيك ونيوزيلاندا وأيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونج كونج والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقياسلوفينيا وتركيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر

 

أحد عروض الحفل
أحد عروض الحفل

 

إحدى فقرات الحفل
إحدى فقرات الحفل

 

 

استعراض إحدى الفرق فى افتتاح بطولة العالم للجمباز
استعراض إحدى الفرق فى افتتاح بطولة العالم للجمباز

 

 

استعرضات الحفل
استعرضات الحفل

 

 

أشرف صبحى ومسئولو الجمباز
أشرف صبحى ومسئولو الجمباز

 

 

افتتاح بطولة العالم للجمباز
افتتاح بطولة العالم للجمباز

 

 

الجمباز
الجمباز

 

 

تقديم افتتاح حفل بطولة العالم للجمباز
تقديم افتتاح حفل بطولة العالم للجمباز

 

 

جانب من استعراضات الحفل
جانب من استعراضات الحفل

 

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

 

جانب من العروض
جانب من العروض

 

 

جانب من فقرات الجمباز
جانب من فقرات الجمباز

 

 

جانب من فقرات الحفل
جانب من فقرات الحفل

 

 

حفل افتتاح بطولة الجمباز
حفل افتتاح بطولة الجمباز

 

 

حفل الافتتاح
حفل الافتتاح

 

 

حفل الجمباز
حفل الجمباز

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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