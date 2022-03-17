شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يجري جراحة الرباط الصليبي بالنمسا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى عمرو جمال مهاجم فاركو، جراحة الرباط الصليبي اليوم الخميس، فى النمسا بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلى بالجولة 12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وغادرعمرو جمال الثلاثاء الماضي متوجهاً للنمسا لبدء رحلته العلاجية بصحبة طبيب الفريق مجدى وهبى، للاطمئنان على حالته عقب إجراء الجراحة والمتابعة بعدها.

وكتب عمرو جمال عبر حسابه الشخصي على انستجرام: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم اكتب لي الشفاء والنجاة يا أرحم الراحمين. اللهم يا مسهل الشديد، ومُلين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من تُوكلنا في كل يوم أمر جديد، اللهم أخرجنا وأخرج مرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، وألبسنا جميعاً ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين.



عمرو جمال (1)



عمرو جمال



عمرو جمال

ليست مرة واحدة بل مرتين اغتال فيهما الرباط الصليبي "أحلام" عمرو جمال مهاجم الأهلي السابق وفاركو الحالى، ليتحوّل الأمر لما يُشبه "كابوسًا" للنجم المُلّقب بـ"الغزال" حيث حرمته هذه الإصابة اللعينة من تحقيق حلمه مرتين لكن بطريقة مختلفة. المرة الأولى عندما تعرض عمرو جمال لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الأهلي والأسيوطي في شهر أبريل عام 2014 ضمن الجولة السادسة من الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي، وجاءت الإصابة للمهاجم الصاعد وقتها بقوة الصاروخ في توقيت قاتل حيث كان أفضل مهاجم مصري. الإصابة حرمت عمرو جمال من تحقيق حلمه باستمرار التفوق والتألق مع النادي والمنتخب، ورغم أن المهاجم الصاعد عاد للملاعب بعد العلاج إلا أنه دفع _ومازال يدفع_ "فاتورة" هذه الإصابة اللعينة بعدما شارك مع الأهلي دون أن يكون جاهزاً بنسبة 100% أو إنه كان من المنطقي أن يُشارك بشكل تدريجي ولفترة طويلة حتى يعود لمستواه لذا لم يظهر بمستواه الذى كان عليه قبل الإصابة.

المرة الثانية التى اغتال فيها "الصليبي" حلم عمرو جمال كانت فى مباراة فاركو مع الاسماعيلى وكان الغزال يأمل فى تقديم موسم قوى هو الأول بقميص الفريق البرتقالى بعدما لعب مع فاركو 11 مباراة سجل هدفين في 826 دقيقة لعب قبل الاصابة بالرباط الصليبى.

وإجمالا شارك عمرو جمال في 212 مباراة، ولعب 13111 دقيقة وسجل 52 هدف وصنع 18 هدف وتلقى 24 إنذار ونال بطاقة حمراء وحيدة وشارك مع منتخب مصر في 19 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف دولية.

توج عمرو جمال بالدوري 3 مرات والسوبر المحلى مرتين وكأس مصر مرة والسوبر الافريقى مرتين ودوري الابطال مرتين والكونفدرالية مرة مع الاهلى ، وخاض الغزال 102 مباراة مع المارد الاحمر سجل 30 هدف وصنع 10 أهداف